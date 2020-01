Barack Obama a su esposa: “En cada momento, tú eres mi estrella”

Barack y Michelle Obama, ex pareja presidencial de los Estados Unidos, tienen una relación bastante sólida que ha causado admiración en reconocidas figuras artísticas y numerables seguidores. Una publicación amorosa del ex primer mandatario pone fin a los rumores de distanciamiento con su esposa.

Hace unos días se hizo eco de un supuesto distanciamiento entre la pareja. Este rumor tomó fuerza con el repentino viaje a España que realizó Michelle Obama sin su esposo. Sin embargo, el que fue el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos le aclaró al mundo entero a través de una publicación por Twitter, que su matrimonio con la abogada, escritora y madre de sus hijas se encuentra en uno de sus mejores momentos.

"En cada momento, tú eres mi estrella. ¡Feliz cumpleaños, cariño!", publicó en su cuenta de Twitter el ex mandatario estadounidense, con motivo del cumpleaños número 56 de la ex primera dama. La abogada cumplió años el pasado viernes 18 de enero. Al mensaje le acompaña una secuencia de cuatro imágenes en las que se le ve a la pareja pasando un momento tierno acompañado de besos, abrazos y sonrisas.

In every scene, you are my star, @MichelleObama! Happy birthday, baby! pic.twitter.com/hgMBhHasBj