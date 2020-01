Amy Schumer muestra los daños que deja la fecundación in vitro en su cuerpo

Luego de haber vivido el difícil embarazo de su primogénito Gene, por consecuencia de la hiperémesis gravídica y la endometriosis que le diagnosticaron en su gestación, la reconocida actriz de comedia Amy Schumer y su esposo, el chef Chris Fischer decidieron optar por la fecundación in vitro para concebir su segundo bebé.

"Llevo una semana inmersa en un tratamiento de fecundación in vitro y la verdad es que estoy muy sensible y un poco de bajón. Si alguien ha pasado ya por esto y puede darme algún tipo de consejo, o no le importaría compartir su experiencia conmigo, por favor háganlo. Mi número está en la bio de mi perfil. También estamos congelando óvulos para darle a Gene un hermanito o hermanita", se lee en el mensaje publicado por Schumer en su cuenta de Instagram.

Amy dio a conocer a través de una foto en Instagram, el estado de su vientre, donde se le aprecia lleno de hematomas, en la descripción de la foto, la actriz describe su primer parto como una de sus experiencias más dolorosas y duras de su vida. Menciona que la cesárea a la que se sometió para traer al mundo a Gene, se prolongó durante casi tres horas.

¿Quién es Amy Schumer?

Amy Schumer es una actriz, comediante, guionista y productora estadounidense. Obtuvo reconocimiento por su participación en la quinta temporada de Last Comic Standing de la NBC, y en Reality Bites Back de Comedy Central. En 2012, ocupó un papel recurrente en la serie Delocated de Adult Swim. Es la protagonista de la serie de sketches Inside Amy Schumer, que se emitió en Comedy Central el 30 de abril de 2013.