Juliana Oxenford tras salida de Latina: "Nadie me sacó. Fui yo la que decidió no renovar"

Juliana Oxenford entristeció a sus millones de seguidores al revelar que el 2020 ya no continuaría en Latina, a raíz de un nuevo proyecto; sin embargo, sus detractores no dudaron en atacarla.

Como se recuerda, el último programa del 2019 de "90 Central" también se convirtió en la última aparición de Juliana en las pantallas de Latina, debido a que la popular periodista anunció que cumplirá nuevos retos en su carrera. A raíz de ello, muchos son los rumores que confirmaron su llegada de ATV.

Su salida de Latina motivó a que muchos de sus detractores aprovechen la oportunidad para lanzar una serie de ataques, afirmando que la periodista fue despedida del canal. Ante los ataques recibidos, Juliana usó su cuenta oficial de Twitter para revelar en qué condiciones salió del canal, afirmando que fue su decisión abandonarlo.

Estoy leyendo varios mensajes pendientes en redes y quiero aclararles que, tal como lo dije en mi último programa, nadie me sacó de Latina. Al contrario. Fui yo la que decidió no renovar contrato para asumir un nuevo reto. Me fui súper bien, como tiene que ser. — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) January 4, 2020

"Estoy leyendo varios mensajes pendientes en redes y quiero aclararles que, tal como lo dije en mi último programa, nadie me sacó de Latina. Al contrario. Fui yo la que decidió no renovar contrato para asumir un nuevo reto. Me fui súper bien, como tiene que ser", sentenció en su cuenta oficial de Twitter.

Tatiana Astengo apoya a Juliana Oxenford

La popular actriz de "De vuelta al barrio" no dudó en pronunciarse ante los comentarios en contra de Juliana Oxenfor, dejando en claro el apoyo a la periodista.

Hace tres años, cuando asumí un noticiero con opinión y sin promter a las 7pm, muchos decían que era una locura y hasta me criticaban por no guardar las “formas”. Hoy incluso hasta me han salido imitadores. https://t.co/Zb7jG2UaKI — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) January 4, 2020

Juliana responde a insultos sobre su peso

Juliana Oxenford volvió a responder a los ataques en su contra y expuso la identidad de una de sus detractoras.

"Esta señora @meridaxp, felizmente casada, tan sexy en su foto de perfil, tan rica ella, se burla de mi cuerpo y me insulta abiertamente. La voy a hacer un rato famosa solo para no decirle que prefiero que me falte carne a andar escasa de neuronas", comentó la popular periodista.