Gestión de moda: 5 consejos para hacer que tu negocio prospere durante la pandemia

El coronavirus ha obligado a centenares de empresarios (grandes y pequeños) a replantear sus estrategias, dando como ganadores a quienes desde un principio entendieron que realmente estábamos hablando de una nueva normalidad y que el mercado iba a necesitar soluciones a los nuevos problemas: la moda no es ajena a esta situación. Por ello, hemos visto a marcas cambiar por completo su catálogo de productos, pequeños emprendimientos peruanos han comenzado a ganar terreno que antes ocupaban otras grandes firmas extranjeras, todo gracias a su habilidad para adaptarse.

No obstante, sabemos que replantear la estructura de cualquier negocio puede ser un gran desafío, por ello Sandra Andrade, diseñadora de modas y jefe de marketing del Centro de Altos Estudios de la Moda (CEAM), nos brinda unos consejos que pequeñas pero muy hábiles marcas han aplicado para salir adelante:

Venta de productos esenciales:

Diversificar tu oferta a lo que actualmente necesita el mercado es lo primero. Un ejemplo de esto es el home office, que nos ha traído necesidades diferentes. Si antes considerábamos que era necesario una camisa, blusa o zapatos altos para trabajar, ahora ya no, motivo por el que todas las marcas enfocadas en vender ropa para de oficina deben adaptarse para atender esta nueva necesidad. La respuesta probablemente no sea prendas deportivas, pero si una alternativa más cómoda.

Reducción de colecciones:

Esto es algo que ya venía anunciándose como tendencia desde hace un par de años, pero la COVID-19 definitivamente lo ha acelerado: el número de prendas por colecciones y el número de colecciones por año ha disminuido. No solo por la falta de textiles y por mantener talleres cerrados, todo responde a los nuevos hábitos del consumidor.

Modalidades de pago:

Las marcas de moda deben dar facilidades para que los consumidores adquieran los productos, por lo que conocer cuáles son sus preferencias para realizar sus pagos también será un factor importante. Muchos prefieren pagar contra entrega, otros ya van sintiendo más seguridad en realizar sus compras por e-commerce y hay quienes prefieren algunas aplicaciones. Lo importante es que los clientes sientan que tienen alternativas.

Comercio online:

La clausura de establecimientos comerciales ha obligado a muchas marcas de moda a cerrar sus locales, pero han mantenido su oferta desde el lado digital. Hasta hace un año, las marcas de moda no priorizaban tener en sus webs carrito de compras pero hoy es un must have. Incluso podemos ver como estos e-commerce están albergando más de una marca, convirtiéndote así en una multimarca capaz de tener no solo clientes finales (B2C) si no también tener como clientes a otras marcas (B2B).

Conecta con tu consumidor:

Los consumidores están investigando muy bien antes de hacer sus compras, por lo que más allá de tener una estrategia de precio, lo que recomiendo es hacerte necesario para él y para eso es necesario conectar. Eso incluye el tono de la comunicación que manejas en redes, hasta los colores de tu marca, todo comunica, por lo que sugiero conocer muy bien a tu público objetivo para que tu marca esté alineada a tu consumidor.