Champú azul: El producto estrella para tener el cabello castaño perfecto

En el pasado hemos oído hablar del champú morado y cómo además de ayudar a atenuar las canas del cabello, es el santo remedio de las rubias (bleach blonde, plateado, etc.) para deshacerse de ese color cobre/anaranjado que aparece cuando pasas por un proceso de decoloración. Pero, ¿qué hay para las castañas que empiezan a notar que sus cabelleras se tornan amarillentas y rojizas?. La solución que buscábamos viene bajo el nombre de champú azul.

Este producto de belleza es ideal para conseguir un cabello castaño parejo, intenso y radiante; factor que lo ha convertido en el producto estrella de muchos estilistas para conseguir el castaño perfecto. Pero, ¿cómo funciona? Los pigmentos fríos del azul ayudan a neutralizar los colores bronces (naranja, rojo y amarillo) que aparecen como consecuencia de la decoloración u otros factores como la exposición solar o el paso natural del tiempo. Esto se debe a que en la rueda cromática, el azul es opuesto a los tonos cálidos como los previamente mencionados, hecho los anula y hacen que tu color sea uniforme.

La mejor parte es que el champú azul te puede dar resultados excepcionales que ya no te obligarán a recurrir de baños de tinte para conseguir una melena enteramente castaña. Además, al igual que con el champú morado, lo puedes aplicar en casa (si no puedes recurrir donde un profesional) para tener un cabello de ensueño.

Eso sí, es importante recalcar que la función principal del champú azul no es limpiar, sino servir como un neutralizador. Es decir, barrerá todo el pigmento no deseado para resaltar el color original de tu cabello y si tienes mechitas, este producto evitará que se vean cobrizas. Pero, incluso si no tienes el cabello teñido y nunca te lo has pintado, este producto ayudará oscurecer y profundizar tu color.

Método de aplicación

Cabello sin teñir: Comienza con el cabello limpio (previamente lavado con tu champú de siempre). Aplica el champú azul sobre tu melena húmeda y esparce todo el producto usando suaves masajes con la yema de los dedos (la espuma es normal). Deja que actúe de 3 a 5 minutos, enjuga todo y aplica el acondicionador (preferiblemente de la misma marca). Repite cuando se necesario.

Cabello teñido: Úsalo (como previamente mencionado) inmediatamente después del servicio de peluquería para prolongar los tonos fríos. El sistema de depósito de color progresivo ayuda a contrarrestar los tonos cobrizos y anaranjados hasta tu próxima cita en el salón. Repite dos veces por semana hasta que veas necesario.