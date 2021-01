Demi Moore reaparece en desfile virtual de alta costura con el rostro rejuvenecido

Demi Moore apareció sorpresivamente en la pasarela virtual realizada en el marco de la Semana de la Moda de París totalmente renovada. La actriz de 58 años abrió la presentación virtual de firma italiana Fendi con un look total black de lujo, pero lo que más llamó la atención fue la nueva apariencia de su rostro.

La recordada protagonista de “Ghost” utilizó un outfit de seda compuesto por una blusa off shoulders de mangas largas y efecto ablusado con un pantalón holgado. El look fue acompañado con unos extensos pendientes de aros y un clutch que iba a juego con el atuendo elegido por el diseñador Kim Jones de Fendi, quien también debutó en la pasarela.

Una experiencia que Moore más tarde catalogó como “la realización de un sueño de adolescente” a través de una publicación de Instagram. Sin embargo, fue la nueva apariencia de la actriz lo que ocasionó distintos comentarios en redes sociales. Un rostro que a simple vista parecía haber pasado por el quirófano.

Cabe precisar que no es la primera vez que la actriz de 58 años ha sorprendido con algunos cambios en su rostro. Hace 20 años se comentó que la estadounidense “había gastado 250.000 dólares en cirugía plástica para transformar completamente su rostro y cuerpo antes de su aparición en la película de 2003 Los Ángeles de Charlie”, según explican desde El País.

No obstante, luego en el 2007 la actriz aseveró que diversos medios de comunicación que “nunca” se había realizado una cirugía estética. “No me gusta la idea de someterme a una operación para retrasar el proceso de envejecimiento, es una forma de combatir la neurosis”, comentó en ese momento. “El bisturí no te hará feliz”, sentenció.