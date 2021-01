Joven en TikTok pasa por increíble transformación con maquillaje para lucir idéntica a Vegeta

A través de TikTok, una joven sorprendió a sus millones de seguidores con una impactante transformación en un querido personaje de Dragon Ball. La cinta viralizada en la red muestra el paso a paso de la artista que logra convertirse en Vegeta, el orgulloso saiyajin de la exitosa saga.

Se trata de Ileana Velázquez, una joven de TikTok que ha logrado acumular una increíble cantidad de seguidores, los cuales superan el millón 600 mil, quienes están al pendiente de cada una de sus publicaciones en la famosa red social.

Fue el 19 de enero que decidió sorprender a los fans de Dragon Ball con un vídeo donde muestra el paso a paso de su transformación en el orgulloso personaje. "Cuál es tu personaje favorito de Dragon Ball? Me ayudan a compartirlo mucho para que no muera. Me tomó demasiadas horas de verdad", indicó en su página oficial.

La cinta de cortos segundos logró convertirse en viral en cuestión de poco tiempo, alcanzando más de 141 mil corazones y cientos de comentarios de seguidores que felicitaban por su trabajo y el maquillaje perfecto que logró copiar los gestos del personaje de anime.

@ileanavelazquezg Vegeta🐉Cual es tu personaje favorito de Dragon Ball? Me ayudan a compartirlo musho para que no muera🥺Me tomó demasiadas horas de vdd ♬ sonido original - Dragón Ball Z Latino