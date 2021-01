Conoce la historia de la mujer que llevó el mismo vestido por más de tres meses

Sarah Robbins-Cole es el nombre de la mujer que se ha vuelto viral en las redes sociales gracias a un impresionante proyecto que le cambió la vida.

La estadounidense se ha convertido en noticia a raíz de su participación en el desafío ‘100 day dress challenge’ organizado por la firma ‘Wool&’ y del que también forman parte otras 250 mujeres. Sarah Robbins-Cole se unió el 16 de setiembre del 2020 para dejar de contribuir con el fast fashion y “ayudar a salvar el planeta”, informó el diario The Mirror.

Desde el inicio del desafío, Sarah Robbins-Cole decidió compartir las imágenes y anécdotas de su experiencia en Instagram. Además, ella acompañó sus publicaciones con tips de cómo combinó y personalizó el mismo little black dress con diferentes accesorios, prendas, zapatos y más; todo con el fin de crear un look diferente aprovechando la versatilidad del vestido negro.

“Me ha inspirado a dar un paso más y no comprar ropa o accesorios nuevos entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de enero de 2022”, comentó Sarah Robbins-Cole para el portal de The Mirror. “Para mi sorpresa, usar el mismo vestido durante 100 días seguidos no quitó nada de mi vida”, añadió Robbins-Cole, quien nos demuestra una alternativa muy factible para reducir el fast fashion y aprovechar al máximo las prendas de nuestros clósets.