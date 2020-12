Sylvia Dongo revela los beneficios que el arroz, leche de cabra y moringa tienen en la piel

Los cosméticos a base de ingredientes naturales son la más reciente obsesión del mundo de la belleza, especialmente si hablamos del cuidado de la piel. Baby Beauty Skin es una de las firmas de skincare nacional que ha lanzado una serie de productos como jabones a base de arroz, leche de cabra y aceite de moringa para hidratar, rejuvenecer y nutrir el cutis entre otros beneficios. Por ello, Wapa.pe habló en exclusiva con la cosmiatra y experta en cuidado de la piel, Sylvia Dongo para conocer más sobre los efectos que estos productos tienen y cómo podemos incorporarlos en nuestras rutinas de belleza.

Háblanos de los jabones naturales de arroz, leche de cabra y aceite de moringa.

El arroz no solo te ayuda a evitar el acné, sino que también hidrata, empareja el tono del cutis y despigmenta las manchas. Es un ingrediente natural hace que la superficie de la piel, que es la capa córnea, no sea deficiente durante el día. El jabón de arroz está hecho a mano y lo puedes usar día y noche hasta que se te acabe, pero lo recomendable es que sigas usándolo porque hidrata, nutre y remueve el sebo. Además, el pack de arroz trae una mascarilla hecha con polvo del arroz que puedes mezclar con un poco de agua (hervida, filtrada, mineral u ozonizada) para hacer una pasta y colocarla sobre el rostro. Puedes repetir el proceso una a dos veces por semana.

Por otra parte, está el jabón de leche de cabra. Como sabemos, la leche, contiene ácido láctico, el cual es un ácido noble que lo encontramos también en la piel y en algunos elementos como la leche. Entonces no solamente hidrata y empareja sino que te deja el cutis con un brillo natural. Por eso, este producto es recomendado a personas con pieles secas, deshidratadas y avejentadas.

Finalmente, tenemos el jabón, aceite y contorno de ojos de aceite de moringa. La moringa es un árbol mágico porque tiene este aceite natural que te ayuda a disipar líneas de expresión, arrugas y surcos y a la vez hidratar tu piel. Es un aceite que no deja el rostro con una sensación grasosa pues es de rápida absorción. Con el jabón de moringa puedes lavar tu rostro y cuerpo, y lo que te va a hacer es nutrir, rejuvenecer esa piel marchita. Si quieres aplicar el aceite directamente sobre la piel asegúrate de frotarlo entre tus manos para potenciar el producto.

¿En qué tipo de rutina para el cuidado de la piel se recomienda usar cada jabón?

Para piel grasa, acneica o incluso para aquellos chicos que recién están empezando y creen que lo que tienen en el rostro es sarpullido pero en realidad es familia del acné, les recomendaría el jabón de arroz. Este producto junto a la mascarilla no solo te va a equilibrar ese manto hidrolipídico, lo atenuará, humectará y dejará tu cutis con un acabado claro y uniforme.

Si fuera piel seca, diría que te inclines por un jabón de leche de cabra. El ácido láctico de la leche hidratará tu cutis y le dejará un brillo que puede ser no deseado si la piel fuera grasosa. Por eso, es más considerado para pieles deshidratadas y secas que quieren rejuvenecer. Yo uso este jabón en todo mi cuerpo y me evito la crema porque ya me deja hidratada la piel. Más es menos, porque a veces saturas tu piel, esta colapsa y ya no hace nada.

El jabón de moringa es para todas las edades, incluso para pieles acneicas porque proviene de un árbol que contiene un aceite natural que lo que hace es brindar juventud a la piel. Va a desinflamar tu cutis y a emparejar si tienes manchas. Toda esta gama de jabones y productos va para lo mismo, para mejorar desinflamar, hidratar, iluminar y mejorar el pH de tu piel.

Recordemos que nuestra edad cronológica no va con la piel necesariamente ya que al ser el órgano con más exposición a la intemperie, agentes como el sol, monóxido de carbón y más contribuyen a su envejecimiento. Por eso, no hay edad para empezar a cuidarse la piel.

Cuéntanos sobre las mascarillas coreanas de oro y aloe vera para la piel.

La mascarilla de oro es súper buena para el cutis porque es un ingrediente que verdaderamente repara el tejido molecular. Normalmente nuestra piel empieza a envejecer a la edad que comenzamos la menstruación y adicionalmente, tenemos un gran envejecimiento a los veinticinco años. A esa edad dejamos de generar vitaminas, ácido hialurónico, fibras de colágeno y el beneficio de la mascarilla de oro es que reemplaza esas fibras porque puede atravesar la membrana celular, para llegar a tu dermis que es donde sucede todo. Entonces reemplaza el colágeno perdido. Este tratamiento es muy popular porque el oro es un multivitamínico que te puede dar esa piel aterciopelada deseada.

Por otra parte, está la mascarilla de aloe vera. Esta es recomendada específicamente para pieles rosáceas y con tendencia acneica, porque el aloe desinflama toda aquella rojez y granitos que puedas tener y aporta una dosis de colágeno. Entonces, al igual que la mascarilla de oro, esta también puede entrar a través de la membrana celular y activar el colágeno perdido.

¿Cuáles son tus tips para el cuidado de la piel este verano?

Primero, lo que debes hacer es mantener tu piel limpia porque de lo contrario, lo único que harás es acumular células muertas. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos células muertas y diariamente el cutis se regenera por las noches. Entonces, si no limpiaste bien tú piel, no vas a poder regenerar y todas las células de crecimiento no van a actuar. Por ello, el primer paso y el más importante es la limpieza. Si no tienes limpieza no tienes nada; ninguna crema va a penetrar, tus poros no van a poder recibir y con el tiempo se convertirán en poros abiertos debido al exceso de suciedad y porque la piel se va a querer defender y va a querer respirar.

Luego de limpiar tu rostro con cualquiera de estos jabones, está bien usar un bloqueador solar, incluso si vas a trabajar en tu laptop. Yo aconsejo esto porque adicionalmente además de los factores que ya conocemos, ahora las luces azules también están envejeciendo y manchando la piel. Estas se encuentran en la tv, laptops, celulares, fluorescentes, etc. Entonces, hay que cuidarse desde antes mejor, porque las manchas y el daño cutáneo son producto de años que no protegimos nuestro cutis.