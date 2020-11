El nuevo y elegante cambio de look que estrenó Dakota Johnson en redes

Dakota Johnson no es ajena a los cambios de estilo. Sin embargo, en los últimos años, la recordada actriz de la saga 50 Shades of Grey nos ha acostumbrado a verla con un estilo que se convirtió en su signature look: cabello castaño claro largo y con cerquillo. Bueno, hasta el momento porque eso acaba de cambiar.

La estrella de cine se despidió de su conocida melena castaña dorada para darle la bienvenida a un nuevo y poderoso tono que nos obligó a mirarla más de una vez. Muchos incluso opinan, que el nuevo look de Dakota Johnson alude a los looks de belleza de otras famosas como Kim Kardashian y Cher.

En Instagram, Dakota Johnson compartió con el mundo entero su novedoso y seductor tinte negro. Su cabello, visiblemente más largo ahora cuenta con un intenso color que le da un look sofisticado, misterioso y muy hermoso.

Su nuevo cambio de look llegó acompañado del anuncio respecto al nuevo proyecto del que forma parte. Ahora, Dakota Johnson es la codirectora creativa de Maude, una marca moderna de bienestar sexual. No sabemos con certeza si este cambio de look está impulsado por este nuevo camino en su vida, ¡pero le sienta de maravilla a la actriz!