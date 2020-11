Quedarás fascinada con la blusa de lentejuelas holográficas de Karen Schwarz

Karen Schwarz es considerada por muchos, un referente de estilo al que pueden acudir para obtener más inspiración al momento de vestir.

La conductora de ‘Modo Espectáculos’ no es ajena a nuestro radar de moda. Y es que en numerosas ocasiones, Karen Schwarz nos ha demostrado todo el poder de su vena fashionista en outfits de alto impacto que la hacen destacar. Esta vez no fue diferente, ya que la Miss Perú exhibió su conocimiento respecto a las tendencias del momento.

En Instagram, Karen Schwarz compartió una fotografía en la que luce un outfit que llevó para la conducción de su programa. El conjunto estuvo conformado por unos pantalones blancos de corte skinny que la ex reina de belleza emparejó con una blusa de mangas cero y acabado de lentejuelas XL holográficas. Para completar su look, Schwarz utilizó unos tacones estilo stiletto transparentes para no competir con el efecto de su top.

El outfit de Karen Schwarz resulta ideal para la temporada primavera-verano pues empleó colores claros (blanco y el holográfico) y la mantuvo fresca. Además, este look incorporó elementos en tendencia como las lentejuelas, que junto a sus tacones transparentes (otro artículo ‘trendy’) crearon una combinación moderna, divertida y dinámica que hicieron que la conductora de ‘Modo Espectáculos’ destaque.

Lentejuelas

“En las pasarelas de primavera de 2020, los diseñadores se divierten más con lentejuelas que con estampados florales, lo que demuestra que el detalle brillante y reluciente se puede usar para absolutamente cualquier ocasión (y temporada)”, comentaron en el portal Fashionista. Marc Jacobs o Bottega Veneta (entre otros) son algunas de las casas de moda que ha incorporado lentejuelas dentro de sus prendas, comprobando el inevitable regreso de este look.