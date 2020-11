¿Botas XL en verano? Sí y ellas nos demuestran por qué

Las botas XL o de "caña alta" se han convertido en las favoritas de muchas mujeres que optan por este calzado abrigador. Sin embargo, existe un concepto equivocado que dice solo podemos usarlas en invierno. En esta ocasión te demostramos que puedes ponértelo en cualquier momento y que tú le pones el toque ideal a tu outfit.

No olvides que las botas por encima de la rodilla (over the knee boots) son una tendencia que desde hace unos años ha ido cogiendo más y más fuerza y tuvo su papel más relevante sobre todo en la temporada de invierno.

A continuación te mostraremos algunas alternativas para lucir tus botas XL en verano y demostrarnos que cada uno marca su estilo.

Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia es una de las artistas que algunos diseñadores de moda peruana toman en cuenta sus outfits para las diversas estaciones del año. Una de ellas es que nos sorprendió por su versatilidad de combinar un color neón de bota XL y darle un toque más fresco a su outfit de verano. No cabe duda de que cuando se trata de vestir, la mejor manera es hacerlo de forma libre y cómoda.

Karen Schwarz

Karen Schwarz es una de las conductoras más querida de la TV peruana. Una combinación super tierna que llamó la atención de sus seguidores fue al usar un vestido corto de color rosado y unas botas XL del mismo color, dando una armonía y un conjunto muy sofisticado, pero sobre ideal para estos días en donde el sol se hace cada vez más presente.

Melissa Klug

Melissa Klug tiene fascinados a sus seguidores por su buen estilo al momento de vestir y una combinación ideal para esta temporada es que unió un corset, jeans y unas bota XL de color negro. Como bien nos explican los expertos en la moda, el color negro es un tono que combina con todo y es así que la "Blanca de Chucuito" nos enamoró con este toque en su outfit.

Outfit total black

Este outfit para muchos es super ideal para cualquier estación, el color negro es muy combinable, pero si lo unimos con prendas de su mismo color, hace que resalte mucha elegancia y las botas XL toman un protagonismo único.

Si no hace tanto sol y el clima está templado

Puedes también usar un vestido corto, combinarlo con una chalina del color de tu preferencia y unas pantys para evitar un poco el frío.

¿Cómo nació el estilo de las botas XL?

"Las primeras botas altas que vemos en la historia eran puramente funcionales y las vestían piratas y espadachines como los mosqueteros de la Francia del siglo XV. La caña se dejaba caer por la rodilla y muchas veces la podían llevar levantada para protegerlas pero de forma holgada", explicó el famoso diseñador de calzado Bryan Stepwise.

De ser un calzado para hombres, rompen los estereotipos y lo empiezan a usar mujeres

"Eso cambia a principios de los años 60 cuando uno de los mejores diseñadores de España, Balenciaga, introduce las primeras botas de alta costura realizadas por Mancini en su colección de otoño de 1963", explica el conocido diseñador en su blog.

Las botas XL toman protagonismo en el mundo del cine

Una de las escenas más famosas del cine, tiene a estas botas como centro de atención absoluto. Una perfecta Julia Roberts las luce por las calles de Hollywood en la película "Pretty Woman" y las botas altas suman una nueva característica además de la elegancia: la sensualidad.