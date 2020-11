El top de tiras de 'spaghetti' que protagonizó el look de Angie Arizaga

Angie Arizaga posee una afinidad por la moda que la ayuda a crear outfits de impacto que la hacen lucir fabulosa, y que siempre son muy bien recibidos por sus seguidores.

La integrante del programa de competencias ‘Esto Es Guerra’ no es ajena a nuestro radar de moda, y es que en el pasado Angie Arizaga ha modelado impresionantes estilismos que nos dejaron ver su vena fashionista. No obstante, la chica reality también ha demostrado que su estilismo no sólo se aplica en los outfits glam, este incluye looks más relajados y casuales como el que publicó recientemente en sus redes sociales.

En Instagram, Angie Arizaga compartió la fotografía de un outfit comfy que llevó para un día de relax en casa. Este look consistió de un crop top oscuro, con un acabado similar al cuero y tiras estilo ‘spaghetti’. Para acompañar esta prenda, la modelo utilizó unos pantalones de tiro highwasited semi holgados, color azul marino y con un estampado de rayas verticales en un tono más claro.

Los elementos del outfit de Angie Arizaga combinaron bien entre sí gracias a su simpleza, hecho que les permite ser incorporados en todo tipo de looks, dependiendo la ocasión. Lo mejor de todo es que todas podemos recrear este atuendo a nuestro estilo, y complementarlo con el tipo de accesorios y calzado que más queramos para lucir un conjunto cómodo y estiloso que nos haga lucir fenomenales.

Tiras de spaghetti

Sin duda, la prenda que más resaltó del atuendo de Angie Arizaga fue el top con tiras de spaghetti. Como atestiguan importantes portales de moda como Vogue y Who What To Wear, las tiras de spaguetti (bautizadas así por su delgadez) fueron muy populares en los outfits de los años 90’s ya que grandes celebridades como Jennifer Aniston o Sarah Jessica Parker se encargaron de darle visibilidad. Años más tarde, este look volvió a las listas de tendencias actuales y hasta el momento, siguen vigentes en tops y vestidos gracias a su look femenino, moderno y sensual.