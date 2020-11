Derrocha seguridad con un vestido fucsia al estilo de Sheyla Rojas

Sheyla Rojas conoce el poder que tiene la moda para transmitir más de nuestra personalidad y estilizar nuestra figura. La modelo también sabe que para cada tipo de ocasión, existe un outfit perfecto que puede además de mostrar nuestra vena fashionista, también nos da un look fenomenal. Su más reciente atuendo es una prueba de ello.

En sus historias de Instagram, Sheyla Rojas compartió unos videos del outfit que usó hoy por la mañana. Se trató de un vestido fucsia con un estampado floral color negro. La pieza contó con mangas 3/4, cuello redondo y un profundo escote en ‘V’ que terminó a la altura de las costillas para dar paso al efecto ‘wrapped’ de la parte superior de su atuendo. El vestido contó con una falda amplia con corte en ‘A’ y al medio, un cinturón del mismo material que permitió definir su silueta sin cortar su imagen.

Para acompañar su vestido, Sheyla Rojas utilizó unos tacones estilo stiletto de un tono fucsia similar al de su outfit y de accesorios, la ex chica reality lució una pequeña cartera cuadrada de cuero negro, con un asa y broche metálico que combinó con el color de su mascarilla.

El vestido de Sheyla Rojas resulta ideal para la temporada de primavera-verano pues contiene un llamativo color de base como el fucsia que nos recuerda a la energía de estos meses y la llegada del calor. Además, el estampado floral un print atemporal que (además de estar en tendencia) nunca pasará de moda y siempre nos dará un look fenomenal.

Accesorios

Todo depende del tipo de outfit que estés utilizando. En el caso del vestido fucsia con estampado de Sheyla Rojas, querrás accesorios más sutiles para que no te den un look muy cargado. Puedes optar por unos aretes pequeños, un anillo o unos cuantos brazaletes plateados para conseguir un look glam sofisticado y moderado.