Chris Soifer conquista con outfit monocromático beige para el verano

Chris Soifer es una de las famosas que tampoco oculta su gusto por la moda por lo que esta vez se animó a llevar un súper look que podemos recrear fácilmente durante esta temporada de primavera-verano.

La ex integrante de “Esto es guerra” optó por lucir un outfit monocromático en el que utilizó un color clásico y que según las propias fashionistas nunca falla para destacar en cualquier ocasión.

En este caso llevó el color beige en su máxima expresión al utilizarlo en cada elemento de su look. En la parte superior utilizó una camisa de cuello y mangas cortas con botones el cual complementó con un top que se mimetizó con el outfit.

En la parte inferior la hermana de Michelle Soifer utilizó unos pantalones de tiro alto, anchos en la parte de arriba, sueltitos, pero con una ligera pretina a la altura de los tobillos. Este estilismo lo complementó con unos zapatos mules de animal print.

Asimismo, empleó algunos accesorios, la clave para darle un impulso a tus outfits, para lucir mucho más chic. Para un día de campo Chris Soifer utilizó unas gafas de sol negras que se sincronizó con su elaborada ponnytail alta negra que recogió su extensa cabellera negra.

De esta forma la ex chica reality nos devela un look sencillo, pero que contiene muchas claves de moda para inspirarnos y sacar nuestro lado más fashionista que se adapte a nuestro propio estilo. Recuerda wapa que esta temporada de verano los looks monocromáticos se mantendrán muy en tendencia y si quieres una opción cómoda y versátil pues aquí tienes un gran ejemplo.