Belinda estrena inesperado cambio de look que causa controversia

Belinda ha vuelto a sorprender a sus seguidores gracias a su flamante cambio de look. ¿El motivo? Muchos medios de comunicación y fans sospechan que este tiene algo que ver con su relación con el cantante Christian Nodal.

Si bien Belinda no es ajena a los cambios de look, siempre ha elegido estilos que no se alejan mucho de su clásica melena rubia, que de hecho se ha vuelto un sello de su beauty look. Por ello, su nueva transformación dejó conmocionados a sus fans.

En sus historias de Instagram, Belinda dejó ver el nuevo estilo de su cabello… ¡teñido de rojo! Bueno, no sabemos si realmente se trata de su melena natural o de una peluca, ya que la cantante mexicana escribió en la publicación: “Soy pelirroja por una noche”.

El inesperado tinte rojo más la ausencia de Christian Nodal en la celebración del cumpleaños de la mamá de Belinda, llamaron mucho la atención de los seguidores de la cantante. Por el momento, no sabemos si la pareja terminó su relación, el nuevo look de la mexicana no pasó desapercibido y si bien el color del cabello ha dejado dividido a los fans de Beli, ¡a ella parece gustarle!