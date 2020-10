Las colas de caballo se apoderan de la Semana de la Moda de París

Las pasarelas para la temporada primavera-verano 2021 han hablado y ya tenemos conocimiento de algunas de las tendencias más importantes para el próximo año (pero que también puedes usar ahora). Si hablamos de belleza, existe un peinado que se atrajo todas las miradas del Paris Fashion Week: las colas de caballo.

Contra todo pronóstico, las tradicionales ponytails serán uno de los peinados más vistos para la temporada de calor. No obstante, no hablamos de cualquier estilo de cola de caballo, ya que los looks que vimos en los desfiles de la Semana de la Moda parisina tuvieron una cosa en común: todas eran bajas.

Miu Miu, Chanel, Hermès y Loewe fueron las principales firmas de moda que hicieron de la cola de caballo la estrella de los looks de belleza de sus modelos utilizando dos tipos de acabado: uno sleek, de superficie brillante y con distintos tipos de rayas para darle dinamismo y modernidad al look.

El segundo acabado que vimos en las colas de caballo en a Semana de la Moda de París fue uno más suelto y relajado. Las rayas estuvieron colocadas al medio o al costado la mayoría contó con un accesorio, ya sean diademas, ganchitos o tocados, para un look effortless chic. También vimos que las modelos llevaron aretes o collares de impacto para ese toque extra de glamour.