Marlene Favela y su hija derrochan ternura con outfits sincronizados

Marlene Favela es una de las famosas mexicanas que no pasa por alto ningún detalle en sus looks. Y el cumpleaños de su pequeña hija Bella fue la ocasión ideal para mostrar un estilismo totalmente sincronizado.

En Instagram la recordada actriz de “Gata salvaje” se transformó en una linda muñeca para celebrar el onomástico de su hija.

La actriz optó por revivir su infancia al emplear un vestido de dos piezas compuesto por una blusa blanca de mangas largas con transparencias y una falda de tul rosa con diversas capas.

Asimismo, utilizó un peinado que famosas como Danna Paola no han dudado en emplear para destilar estilo esta temporada. Nos referimos a las clásicas dos colas altas con una raya en el medio. Un estilismo que vuelve con fuerza en su versión más fashion por lo que Marlene Favela lo usó para darle más impulso a su look. Y le agregó unos scrunchies perfectos para marcar estilo.

Además, utilizó un maquillaje de fantasía con glitter, un estilismo con sombras brillosas en el que colocan este elemento en los párpados con delineados metálicos. Una moda bastante popular este 2020. Y para redondear su look utilizó unos botines negros tipo vaquero para redondear su look de fiesta.

De otro lado Bella utilizó una sublime cinta celeste que acompañó su delicado vestido rosa y blanco con bobos y volantes que la hicieron lucir fenomenal. No cabe duda que madre e hija coordinan muy bien sus looks para derrochar estilo y ternura con sus outfits. ¿Y tú wapa te animarías a llevar un look así?