Magaly Medina marca tendencia con 3 outfits ideales para la primavera

Magaly Medina es una de las famosas más stylish de la farándula local pues sabe combinar sus estilismos con mucha destreza. En esta ocasión se animó a modelar tres outfits en Instagram para marcar estilo durante esta primavera.

La conductora de “Magaly tv la firme” ha demostrado que uno de sus estilismos predilectos son los vestidos por lo que esta vez no fue la excepción.

Y es que si hay algo de cierto es que los vestidos volverán con fuerza esta temporada de primavera, sobre todo, aquellos con estampados floreados y con detalles asimétricos.

En este caso la periodista presentó un primer look con un ceñido vestido blanco con diseños geométricos en los bordes del vestido y el escote en V. En un segundo look utilizó un ceñido vestido de tiras con un vibrante color en tendencia que podemos usar con unas sandalias o zapatillas para crear un look cómodo.

Para un tercer look prefirió emplear un vestido rosa neón del mismo corte con un escote halter y otro de tipo asimétrico. Para redondear este estilismo optó por un peinado ligero con una cola de lado y suaves ondas que le dieron un toque más perfecto a su outfit.

De esta forma Magaly Medina nos muestra cuáles son sus outfits predilectos para marcar tendencia esta temporada. ¿Y tú wapa ya te animaste a ponerte un vestido esta primavera o prefieres llevar la moda comfy?