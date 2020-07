Samahara Lobatón estrena nuevo calzado deportivo para marcar tendencia este invierno

Samahara Lobatón ha mostrado su gusto por los looks deportivos desde que comenzó la cuarentena y, sobre todo, para mantener su comodidad en primer lugar ante la llegada de su bebé.

En Instagram la hija de Melissa Klug no dudó en mostrarle a todos sus seguidores su nuevo calzado deportivo que resulta ideal para combinarlo con joggers, jeans y buzos. Así la moda loungewear se sigue imponiendo gracias a la variedad de looks que nos ofrece.

La joven optó por combinar sus zapatillas Puma en color beige y naranja con unos joggers gris y una cafarena manga larga del mismo tono. Y es que este calzado se ha convertido en el favorito de Samahara por su facilidad de uso.

Pero, no solamente Samahara se ha visto rendida ante este calzado sino también su mamá quien optó por combinar unas zapatillas Puma urbanas con un estilo mucho más casual con leggings negras y una chompa oversize.

Sabemos que existe una gran variedad de marcas; sin embargo, la clave está en optar por modelos clásicos en blanco o tonos pasteles que nos permitan crear looks de todo tipo gracias a la versatilidad de este tipo de calzado.

Ya en una anterior ocasión la futura mamá lució unas Air Jordans 1 Mid 'Milan’ que luego se convirtió en un objeto de deseo de muchas it girl. Así que ya lo sabes wapa si te gustan los looks comfys y quieres unirte a esta tendencia entonces ahora conoces algunas claves de estilo para no fallar en tus looks.