Ester Exposito renueva su imagen con un nuevo look de verano | FOTOS

Ester Expósito nos acaba de sorprender con un cambio de look. Y es que la protagonista de "Élite" se ha cortado un favorecedor flequillo tupido que no le puede quedar mejor. La actriz se apunta así a una de las tendencias de la temporada, luciendo uno de los must del verano en España.

Ha sido en su cuenta de Instagram donde Ester ha compartido su nueva imagen con la que, dicho sea de paso, no puede estar más guapa. La española con más seguidores en redes sociales - ya va por 24 millones - está pasando el verano en Madrid, una vez ha retomado sus compromisos laborales tras la crisis del coronavirus.

Anteriormente la actriz llevaba su cabello mucho más largo y con un tinte mucho más rubio, pero esta vez lo ha vuelto más plateado con este nuevo estilo de cabello que sin duda alguna dará de qué hablar.

En cuanto al maquillaje la actriz impactó en la imagen con un seductor make up que destacan sus labios con un labial rojo y gloss que le daban un “boost” a su look. Además, llevaba un delineado ligero y un blush anaranjado que redondearon su style.

Asimismo, la actriz está atravesando por uno de sus mejores momentos pues se encuentra inmersa en el rodaje de "La Veneno", nuevo proyecto de Javier Calvo y Javier Ambrossi. Considerada una de las promesas del momento, le llueven las ofertas no sólo en cine sino también en publicidad debido a sus rasgos perfectos, que hacen de ella una de las más atractivas del panorama actual.

Con información de Europa Press