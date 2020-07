Laura Spoya apuesta por un look 'no makeup' y nos revela el poder de las mascarillas naturales

Laura Spoya es una gran amante de las mascarillas caseras tal como la ha demostrado en varias publicaciones a través de sus redes sociales. Y es que la ex Miss Perú conoce muy bien cuán provechosas son las rutinas de limpieza facial con ingredientes naturales para mejorar el aspecto de la piel.

Por ello no dudamos en asociar el resultado de su último look no make up, durante una transmisión en vivo en Instagram, con la constante dedicación que le pone al cuidado de su cutis.

Laura Spoya aprovecha sus días en casa para realizar diversas actividades, entre ellas, compartir recetas naturales de mascarillas. Y recientemente compartió un video para comentar el nuevo curso que brindará para que sus seguidores aprendan a potenciar sus conocimientos en redes sociales. En este clip podemos verla completamente al natural y sin maquillaje.

Un look que muchas influencers y personajes del medio local como Rebecca Escribens y Karen Scharwz han adoptado durante la etapa de confinamiento. Y es que cuando al permanecer todo el día en casa muchas mujeres dejaron de maquillarse y ello no ha excluido a modelos y presentadoras de televisión.

En el caso de Laura Spoya, quien tiene 28 años, podemos notar que su rostro tiene pocas imperfecciones y manchas en la piel. Parte de ello puede deberse a factores genéticos y también a otros factores como una buena alimentación y actividad física constante. No obstante, se puede notar un rostro bien nutrido y cuidado.

La exmodelo suele compartir recetas naturales, entre ellas una de café y leche para mejorar el cuidado de la piel. Y la más reciente una mascarilla de avena, receta infalible que es tan práctica y sencilla que no deberíamos prescindir de ella una vez por semana. ¿Necesitamos más motivos para comenzar a crear nuestra rutina de limpieza facial?