Peeling capilar: Restaura, limpia y renueva tu cuero cabelludo con café y limón

Cuando hablamos de exfoliación muchas veces pensamos en la piel de la cara y no pensamos que nuestro cuero cabelludo también necesita de este proceso para eliminar todas las células muertas e impurezas que se acumulan.

Las líneas de belleza y cosméticos producen exfoliantes capilares, pero, también podemos elaborar nuestra versión casera con unos pocos insumos que ya tenemos en casa.

Así la rutina de belleza de la piel también debemos replicarlo en nuestro pelo, es decir, una exfoliación previa, un lavado de cabello adecuado y finalmente una mascarilla capilar que le brinde mayor nutrición e hidratación a nuestra melena. Mira cómo puedes crear tu propio exfoliante.

No olvides que los especialistas recomiendan no rascar el cuero cabelludo sino frotarlo delicadamente con las yemas de nuestros dedos mientras realizamos suaves masajes. Y, además, debemos evitar a toda costa el agua caliente y no poner demasiada fricción cuando secamos el pelo con la toalla.

¿Qué ingredientes necesito?

-Dos cucharadas de café molido

-Una cucharada de miel

-El zumo de dos limones

¿Cómo lo preparo?

Para esta preparación te sugerimos utilizar café molido pues gracias a su composición podremos remover todas las impurezas de la piel capilar. En caso no lo tengas a la mano puedes reemplazarlo por azúcar. Luego deberás agregar la miel, ingrediente que le aportará más hidratación y finalmente el limón, el cual nos ayudará a brindarle más suavidad y brillo al pelo.

¿Cómo lo aplico?

Te recomendamos aplicar este exfoliante capilar antes de lavar tu pelo y cuando esté húmedo pues ello ayudará a que los nutrientes penetren más fácilmente en tu cabellera. Realiza suaves masajes circulares por unos cuantos minutos. Disfruta el momento mientras te relajas. Al final enjuaga con abundante agua tibia.

Y listo wapa, ya sabes, que luego de la exfoliación puedes aplicar la mascarilla capilar para que completar la rutina détox de limpieza profunda.