La moda se reinventa: Yirko Sivirich y Victor Gonzales diseñan mascarillas y mamelucos

La moda avanza y sus diseñadores se reinventan en una nueva era marcada por el nuevo coronavirus. Atrás quedaron los días en que confeccionaban numerosos vestidos de novia y colecciones de temporada. La producción ha quedado paralizada para dar pase a la nueva demanda del mercado: mascarillas sanitarias y trajes de bioseguridad.

Yirko Sivirich y Victor Gonzales gozan de un reconocido prestigio en el medio local pues han logrado hacerse de un nombre propio gracias a sus innovadores diseños. Ahora, la pandemia los obliga a adaptar su trabajo para seguir generando ingresos.

Yirko Sivirich y su colección de mascarillas de tela

El destacado diseñador comentó a Magaly Tv la firme que antes de la pandemia tenía previsto cuatro desfiles, entre ellos el de Lima Fashion Week; sin embargo, todos fueron suspendidos. No obstante, decidió adaptar la sala de su casa para exponer su última colección mediante un desfile virtual. Asimismo, reveló que mudará su negocio a un local más pequeño pues ya no puede costear el anterior.

Con ese mismo ánimo Yirko Sivirich comenzó a dedicar su talento a la creación de mascarillas de tela que también combinan con otras prendas de sus colecciones pasadas. Además, el modista iqueño ofrece mamelucos con detalles llenos de estilo para lucir fashion en todo momento. Sus diseños se pueden encontrar en su cuenta de Instagram.

Victor Gonzales y su línea de trajes de bioseguridad

Victor Gonzales, quien antes confeccionaba vestidos de novia, dejó las finas telas y la alta costura para comenzar la producción de trajes antifluidos para su más reciente línea ‘quarantine style'.

De esta forma el diseñador de modelos como Maju Mantilla ofrece prendas de protección y seguridad, pero con estilo y color para no dejar que los problemas abrumen a las personas. Asimismo, reveló a Magaly Tv la firme que le fue bastante complicado conseguir los materiales porque Gamarra sigue cerrada. No obstante, consiguió condicionar su casa en un taller y acoger a algunos de sus trabajadores para no detener la elaboración de sus mamelucos. Sus diseños se pueden encontrar en su cuenta de Instagram.