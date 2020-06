Arroz y avena: La mezcla perfecta para remover las impurezas del rostro en instantes

El arroz y la avena son dos ingredientes naturales de fácil acceso y muy económicas que podemos emplear para no descuidar la limpieza facial. Y si de exfoliación se trata qué mejor que estos dos alimentos para nutrir nuestra piel.

Por ello vamos a aprender una sencilla receta para exfoliar nuestro rostro con solo estos dos alimentos. Date un tiempo para ti misma y engríe tu cutis con esta sencilla preparación casera.

¿Qué ingredientes necesito?

Dos cucharadas de harina de arroz

Dos cucharadas de copos de avena

Una cucharada de miel

El zumo de medio limón

¿Cómo lo preparo?

1. Si no tienes harina de arroz puedes moler el arroz para obtener un polvo que es lo que nos servirá como base del exfoliante.

2.Agrega una cucharada de miel (si no tienes miel puedes utilizar una infusión de manzanilla o té verde) y mezcla hasta formar una pasta maleable.

3.Incorpora la avena (te sugerimos licuarla para conseguir la textura que de granos finos).

4.Revuelve bien todos los ingredientes y añade el limón.

¿Cómo lo aplico?

1.Lava tu rostro con un jabón neutro y agua tibia y recoge tu cabello o colócate una vincha para evitar que se ensucie tu pelo.

2.Aplica el exfoliante en tu rostro, cuello y escote con suaves masajes circulares (recuerda que durante una exfoliación esta será la parte más importante pues con estos movimientos vamos a remover todas las células muertas que permanecen en el cutis).

3.Deja que actúe por cinco minutos aproximadamente y luego enjuaga tu rostro con abundante agua tibia.

No olvides que la exfoliación es un paso fundamental antes de aplicarte cualquier mascarilla en la piel pues si ésta se encuentra sucia no absorberá apropiadamente todos los nutrientes de los ingredientes naturales. Repite este proceso una o dos veces por semana, dependerá de tu tipo de piel (no olvides consultar siempre con un dermatólogo).