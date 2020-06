¿Uñas postizas con botellas de plástico? Así es como puedes hacerlas en casa

¿Uñas postizas en casa? Ahora puedes hacerlas tu misma desde casa siguiendo este tutorial de belleza. Esta DIY te permitirá aprender a hacer tu propia manicure de uñas postizas de manera sencilla y sin gastar mucho dinero pues utilizaras materiales con los que ya cuentas. A continuación te damos el paso a paso para que lo intentes en casa.

Materiales

- 1 botella de plástico

- 1 cutter (o cual herramienta que pueda cortar plástico)

- 1 tijera

- Pegamento para uñas postizas

- Agua caliente

Preparación

Con el cutter corta la parte de arriba de tu botella de plástico (no la vas a necesitar) y una vez hecho, aplasta la zona de abajo para poder cortar los aros con ayuda de tu tijera. Una vez que tengas las tiras, enróllalas en un pincel o lápiz con cinta adhesiva por unos 5 minutos.

Saca las tiras con cinta del pincel y colócalas en un pequeño recipiente con agua caliente por unos 10 minutos. Una vez pasado el tiempo, seca los tubitos, remueve la cinta y empieza a ir cortando y limando el plástico a la medida de tus uñas.

¿Cómo las uso?

Una vez que tengas los moldes listos, colócalos en tus uñas usando el pegamento especial. Eso sí wapa, antes de pegarlas, asegúrate que tu base está limpia (sin esmalte, lavada, limada, etc.) para que se adhieran mejor. Para finalizar, lima y corta hasta que consigas la forma de uña que más quieras y luego procede a pintarlas del color que quieras. Si quieres una manicure de acabado profesional, no olvides seguir los tips del manicurista de JLo ¡para un look de ensueño!