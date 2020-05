¿Cansada de ver tantos pelos en la ducha? Incluye estos alimentos en tu dieta

La caída del cabello no solamente puede ser tratada a través de tratamientos capilares o mascarillas caseras pues uno de los factores más importantes es la alimentación. Por ello una de las mejores formas de prevenir la pérdida constante de pelos es incluir ciertas vitaminas y minerales.

Asimismo, no olvidemos que el exceso de alimentos ricos en grasas, embutidos y productos refinados; así como las comidas con abundante azúcar no son de gran ayuda cuando se trata de fortalecer el cuero cabelludo. Toma nota de los alimentos que debes aumentar en tu dieta diaria.

Vitaminas B, C, D y E

Las vitaminas son nuestras grandes aliadas para reforzar nuestras defensas, pero para este propósito en particular vamos a requerir una mayor dosis de vitaminas B, C, D y E.

Algunas de las frutas de las que no podemos prescindir son la naranja, la fresa, el kiwi y la papaya pues son grandes fuentes de vitamina C. Al momento del almuerzo o cenas no olvidemos añadir más pimientos rojos, hortalizas verdes y cítricos para reforzar nuestra dieta. Y es que éste nutriente es uno de los elementos esenciales para la producción de colágeno en el cuerpo.

En el caso de la vitamina B ésta la encontraremos en la levadura de cerveza, las yemas de los huevos y cereales integrales. Es una de las vitaminas más importantes para estimular el crecimiento del pelo, tonificar el cuero cabelludo y aumentar la circulación sanguínea.

Azufre, cobre y hierro

Estos minerales son sumamente beneficiosos para evitar la caída del cabello y los podemos hallar principalmente en carnes blancas, verduras como la cebolla, el huevo y frutas secas como las almendras. Sobre todo, los vegetales de hojas verdes como las espinacas y alverjitas. Además, la carne es una gran fuente de proteínas que son altamente eficaces contra el cabello quebradizo.

No olvidemos que el hierro lo podemos encontrar también en muchas legumbres como las lentejas, garbanzos y la sangrecita. Si consumimos más de estos productos lograremos darle más oxigenación al cuero cabelludo y por siguiente mantendremos su pigmentación por más tiempo.

Así que ya lo sabes wapa elabora una dieta balanceada y saludable de acuerdo a tus necesidades y evita todo tipo de alimentos procesados, pero, sobre todo, enfócate en los alimentos ricos en vitaminas C, B, D y E para fortalecer tu cuero cabelludo.