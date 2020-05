Shawn Mendes revela su secreto para un cutis sano y radiante: la meditación

Shawn Mendes es uno de los cantantes de pop más importantes del momento, pero además de eso también es considerado uno de los artistas juveniles más guapos del entretenimiento.

Uno de los atributos más destacados del cantante canadiense es su rostro, específicamente su piel de porcelana, que a pesar de su edad (en la que se supone debería tener granitos, espinillas, etc.) se mantiene radiante y libre de imperfecciones.

Afortunadamente, hoy podemos saber más sobre los secretos de belleza de Shawn Mendes ya que el cantante ha revelado los tips de skincare que sigue para tener un cutis de ensueño.

“¡No les miento cuando les digo que no me lavo la cara! Practico mucha meditación. Creo que la piel se basa en cómo te estás sintiendo. Podrías untar tierra en tu rostro y si eres feliz, ¡no tendrás brotes! Si no estás contento, estás triste o estresado, creo que es cuando más salen. Entonces, honestamente, es como hacer todo lo que te hace más feliz y tu piel estará mejor“, respondió Shawn Mendes en su cuenta de Twitter.

Eso si wapa, recuerda que si bien liberarse del estrés puede ayudarnos a tener un cutis más uniforme, una rutina para el cuidado de la piel puede tener beneficios para la salud mental y es importante para preservar el buen estado de nuestra tez con el tiempo.