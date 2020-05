El famoso vestido de 10 mil flores de 'Midsommar' estará exhibido en un museo

Midsommar, una de las recientes películas de Ari Aster tiene una particular pieza en el vestuario que no ha hecho más que robarse la atención de todos e incluso se ha llegado a subastar y se trata del vestido de May Queen.

Pero si te preguntas qué es lo que tiene de particular este vestido, es que se encuentra hecho con 10 mil flores de seda que Florence usa como parte de su personaje. Además tiene un peso de 14 kilos y está hecho con un lino húngaro de 900 años de antigüedad, así que realmente es único.

Esta pieza fue subastada por la productora de la película, siendo acreedores de ellos la Academia de las Artes y Ciencias Cinenatográficas es decir los Oscar.

Pero, ¿cómo estará expuesto? Y es que la Academia abrirá su propio museo en la ciudad de los ángeles en la que mostrará archivo histórico de la moda en el cine, aquí encontrarás este majestuoso vestido.

La venta de esta pieza no fue para ganancia de la productora, sino que se encargaron de donar toda la ganancia a la fundación FDNY, que es una organización que apoya de manera directa a los bomberos de Nueva York y a sus familias, sobre todo ahora en plena pandemia por la crisis del coronavirus.

Definitivamente el tremendo trabajo de la vestuarista Andrea Flesh será expuesto para todo el mundo y así pueda ser apreciado tal arte de la moda en el mundo del cine. Definitivamente la moda sigue presente y deslumbrándonos.