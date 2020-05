Expertos revelan secreto de maquillaje para evitar exceso de grasa al usar mascarilla

El nuevo coronavirus nos ha obligado a modificar muchas costumbres y hábitos dentro de nuestra vida diaria. Uno de ellos está relacionado con nuestra rutina de belleza y el uso del maquillaje, ya que si antes lo utilizábamos con frecuencia, desde que comenzó la pandemia hemos limitado y hasta casi eliminado su aplicación.

No obstante, después de más de 50 días de cuarentena, es probable que extrañes aplicarte tus productos básicos de maquillaje. Y es que no hay nada de malo en mejorar nuestro aspecto con esta herramienta aún mientras llevamos encima una mascarilla. Si aún tienes dudas, diversos expertos nos brindan sus mejores tips de belleza para no fallar en el intento y controlar el exceso de grasa.

Recomendaciones para llevar maquillaje mientras usas una mascarilla

Antes que nada debemos comprender que así como extremamos las medidas de higiene en casa también deberemos ser mucho más cuidadosos con la limpieza de nuestros cosméticos y, sobre todo, con la limpieza facial antes y después de utilizar el maquillaje.

No podemos concebir el uso de esta herramienta sin antes haber exfoliado o limpiado las impurezas del rostro con un tónico facial o producto específico. De esta forma equilibramos el pH de la piel y preparamos nuestro cutis para el uso del primer y corrector. Asimismo, debemos hidratar bien la dermis, pero siempre evitando las cremas grasosas.

"La mascarilla provoca que nuestra piel no respire de forma natural al estar cubierta y eso provoca deshidratación a lo largo del día por eso, es importante que al llegar a casa, lavemos nuestro rostro, retirando impurezas y apliquemos el tratamiento que normalmente usamos", explicó Gisela Bosque, National Makeup Artist para Sephora España, a Telva.

Más primer y menos base en el rostro

Según Paula Soroa, embajadora de maquillaje de Shiseido, es preferible disminuir la cantidad de base en el rostro. "Con la incorporación de las mascarillas yo recomendaría utilizar menos base de maquillaje ya que la piel con la mascarilla transpira y puede generar infecciones acnéicas. Hay que enfatizar los ojos ya que es ahí donde va a residir toda nuestra expresión", dijo a Telva.

Asimismo, sugiere elegir "aquellos correctores de menor cobertura y que iluminen bien para que no quede cargada la piel y el acabado sea más natural".

Por ello en lugar de elegir la base como primera opción podemos optar por el uso del primer pues hay algunos que ayudan a mantener el exceso de grasa a raya pues gracias a su fórmula sellan la dermis del cutis.

"Hay primers que nos ayudarán a mantener la piel sellada a nivel de hidratación y que regularán para evitar el exceso de sebo en las zonas más expuestas y hacen que cualquier fórmula de maquillaje se convierta en resistente al agua y al sudor y también a la fricción que provoca una mascarilla, con lo cual es una gran opción para poder maquillar nuestro rostro y que el maquillaje no se mueva", comentó a Telva Gisela Bosque.

¿Y los polvos? Seguramente te estás cuestionando si también deberás incluirlos dentro de tu rutina. Puedes usarlo si deseas obtener un ligero efecto de bronceado. Según la maquilladora Jen Barreiro, Spain Ambassador de Bare Minerals, es mejor "aplicar un toque ligero de polvos bronceadores sobre la piel pero de textura muy fina que aporten color pero sin peso".

Si bien circularon diversas informaciones en el que se indicaba que el maquillaje grasoso podría facilitar la adherencia de la covid-19 a la fecha no existe ninguna investigación científica que lo avale ni alguna recomendación de la OMS que evite su uso. Sin embargo, como hemos venido recomendando es fundamental tener una correcta limpieza facial y retirar al final del día todo el exceso de maquillaje.

Así que ya lo sabes wapa si lo que quieres es evitar a toda costa el exceso de grasa en el rostro los expertos recomiendan incluir el primer dentro de tu rutina de maquillaje para mantener sellados los poros de la piel.