Looks minimalistas para celebrar el Día de la Madre o del Padre

Ya sean cumpleaños, celebraciones como el Día de la Madre o del Padre, logros personales o hasta reuniones por zoom, la manera de socializar ha experimentado un cambio radical en nuestras vidas debido al confinamiento producto de la crisis sanitaria mundial.

Más allá de ello, la moda no ha sido dejada de lado ya que para estos pequeños momentos de alegría algo que suele levantarnos la moral y ver las cosas con optimismo es lucir hermosas. Para esto, es necesario entender que no es necesario salir para comprar las prendas de moda, ya que en nuestros armarios pueden existir esos básicos con los que podamos armar looks que nos permitan vernos al espejo para presumir de nosotras mismas.

Hoy más que nunca recurrimos al minimalismo para demostrar que “el menos es más” en una época tan difícil que no permite darnos el lujo de gastar a manos llenas. Por ejemplo, si vamos a celebrar el Día de la Madre aprovechemos en utilizar esa única prenda que nos otorgue una armonía visual.

Y es que una sola prenda puede causar un efecto de armonía a la vista, dejando de lado la creencia de que esta resulte plana. El objetivo es apostar por piezas que revivan nuestros outfits con elementos que destaquen sobre el resto, pero también salir al rescate de esos básicos que están en nuestros clósets para aprovechar su esencia.

Te presentamos algunas de prendas que puedes usar en las ocasiones especiales, pero ten en cuenta que los colores neutros son fundamentales, así como la sutileza que le dará realce a tus estilismos.