Janet Baborza arruina su cabello al intentar cambiar su look en casa

Janet Barbozano resistió a la tentación de moda esta cuarentena y optó por cambiar su look. Y es que luego de ver a tantas celebridades, como Rosalía, cortarse el flequillo en casa seguramente se animó por renovar su estilo.

La ex presentadora de televisión siguió las recomendaciones de un tutorial de Youtube; sin embargo, no esperó que los resultados le fueran adversos.

Janet Barboza se corta el pelo en casa y obtiene un resultado lamentable

Todos quisiéramos tener a la mano un peluquero como Kristen Stewart, quien contó con la asesoría de su amigo y estilista Cj Romero, para cambiar su look esta cuarentena. Sin embargo, la realidad supera nuestros deseos y debemos conformarnos con lo que tenemos a mano: unas tijeras y la sabiduría del internet.

Muchas especialistas ya advirtieron lo riesgoso que podría resultar cortarse el cabello si es que uno no tiene experiencia previa en estos menesteres. Y parece que Janet Barboza tuvo que vivirlo en carne propia aprender la lección.

Janet quien se caracteriza por tener una prominente cabellera con rizos decidió sumarse a la moda de los flequillos y luego de ver un tutorial el corte no le quedó tan bien. Ante ello optó por filmar un Tik Tok en el que les enseñaría a sus seguidores cómo arreglarse un mal corte; sin embargo, el resultado no fue el que esperaba.

A pesar de esta lamentable experiencia en el mundo de la belleza, la exmodelo compartió el video para advertir a sus fans de que no sigan su ejemplo al replicar ese corte en casa.

“Esto lo vi en un tutorial de YouTube y se veía tan fácil… pero a mí no me está saliendo muy bien que digamos”, comenta al inicio del video difundido en TikTok. “Quise cambiar de look y no salió como esperaba. No hagan este corte en casa”, finalizó Janet Barboza.