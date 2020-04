Si te encanta la moda, estas son las exhibiciones que puedes ver desde casa

¡Atención chicas! Si tú eres de las que amaban ir de paseo a los museos o exhibiciones, pero además de ello eres una fiel seguidora de la moda, esta noticia te pondrá sumamente feliz, pues tu sueño de conocer diversas galerías de moda alrededor del mundo se hará realidad en solo un click.

Y es que la pandemia por el coronavirus ha obligado a que todos los centros de entretenimiento se vean en la necesidad de cerrar sus puertas físicas, dando paso a la era virtual para poder mostrar todo su contenido.

Así que, es momento de dar un paseo por París, Australia o Nueva York de forma virtual para disfrutar de diversas exposiciones. Por ello te dejamos una lista con algunas que puedes disfrutar en la comodidad de tu hogar y conocer un poco más del fascinante mundo de la moda y las tendencias.

Collecting Comme

El coleccionista privado Takamasa Takahashi, desde el 2004, ha donado a la National Gallery of Victoria en Australia más de 100 piezas de Comme des Garçons, es gracias a esta donación que esta exposición es posible, además de otras joyas de Junya Watanabe Tap Kurihana. Definitivamente un recorrido por la moda contemporánea que puedes ver aquí.

Dior designer of dreams

Si hablamos de Christian Dios, es sinónimo y legado de moda y tendencias, por lo que siempre tendremos algo nuevo que nos cuente, así que Designer of dreams se convirtió en una de las exposiciones más grandes y más visitadas en París. Aunque esta exposición ya no está físicamente, puedes revivirla en el documental ‘Christian Dior: Designer of Dreams’

Elsa Schiaparelli

Esta diseñadora italiana es una de las referentes de la moda por su forma ingeniosa de combinar la moda y el arte surrealista de su época. Tiene diversas creaciones con explicaciones e imágenes históricas que puedes ver en Google Arts & Culture.

Power Mode : The force of fashion exhibition

Este museo de Nueva York tiene la opción de ver sus exposiciones en formato digital, además tienen conceptos de ver diversos tipos de vestimentas desde piezas militares, power suit o inclusos vestidos que muestran diferentes clases sociales. También encontrarás polos con mensajes de resistencia.