Pasante de moda: curiosidades que no sabías sobre los outfits que usaron en la película

“Pasante de moda” es una película que protagonizó Anne Hathaway y Robert DeNiro que recitó gracias a su llegada a las plataformas de streaming. Esta comedia que dirigió Nancy Meyers tiene muchas razones para hacernos pasar un buen rato y una de ellas sin duda alguna son sus outfits.

Esta cinta que se estrenó en el 2015 dio varias lecciones de vestir a las working girls, bueno hasta ahora. El personaje que interpreta Hathaway, Jules Ostin, es una de las representaciones más exactas de las mujer modera: que no deja de moverse, dinámica y multitask, por lo que cada uno de sus looks son simples, pero no por eso menos chic. La diseñadora de vestuario que se encargó de crear los atuendos fue Jacqueline Oknaian, una vestuarista cuyo trabajo también podemos apreciar en la segunda temporada de Sex and the City, Ugly Betty y películas como Confessions of a Shopaholic y The Other Woman.

Si bien se trata de outfits diarios, la verdad es que esconden interesantes datos que a continuación compartimos con ustedes, amigas amantes de la moda.

¿En quién se inspiraron los looks de Jules Ostin?

De acuerdo a una entrevista con el sitio Coco´s Tea Party, Jacqueline Oknaian contó que el estilo de Jules fue sacado de la actriz Katherine Hepburn. La diseñadora se inspiró en las chaquetas de líneas masculinas y pantalones que la actriz vestía y les dio un aire fresco para que el personaje pudiera llevarlos de manera sencilla.

La ropa de casa de Jules en ‘Pasante de Moda’

Según la vestuarista, crear una transición entre los looks de trabajo con los de homewear fue algo difícil, pero no imposible. El personaje solo lleva un cambio de ropa casual en toda la cinta, pero aun así la diseñadora tuvo que pararse a evaluar en qué suelen ponerse las mujeres de éxito cuando llegan a casa.

Oknaian se inspiró en su propia experiencia. Así que en otra entrevista indicó que cuando llega a su casa de trabajar quiere esta cómoda: “me pongo unos pantalones deportivos, una camiseta vintage y les leo a mis hijos en cama”.