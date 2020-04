PonteWapa: La fórmula secreta para endurecer tus uñas y lograr que crezcan más rápido

Muchas mujeres recurren a las uñas postizas, ya sean de tipo acrílicas o en gel, para destacar sus looks e impresionar con hermosos diseños de moda. No obstante, también hay quienes aplican diversos remedios caseros para lucir unas uñas fuertes y largas y lograr el mismo efecto, pero de forma natural.

Pero, más allá de si queremos realizarnos una manicure o no, nuestras uñas requieren una constante hidratación y nutrición, sobre todo, porque están siempre expuestas a la suciedad y agentes del ambiente exterior. Por ello te compartimos un tip de belleza para limpiar tus uñas y evitar que se vuelvan quebradizas.

¿Qué hacer para evitar que las uñas se quiebren con facilidad?

Para lograr que las uñas no se quiebren con facilidad necesitamos eliminar algunos hábitos frecuentes como morderlas, limarlas desde ambos lados, cortarlas con un corta uñas sin filo, no usar guantes al momento de utilizar productos químicos o incluso no hidratarnos correctamente.

Además, debemos mantener una limpieza prolija de nuestras manos y uñas para mantenerlas en buen estado y más aún cuando recurrimos a un esmalte para embellecerlas. En este artículo puedes leer qué tips de belleza debes aplicar para cuidarlas mejor.

Remedio casero para endurecer uñas

Sabemos que la naturaleza nos ha regalado una amplia diversidad de frutas, verduras y alimentos que no solamente son buenos para la salud de nuestro cuerpo sino también para el cuidado de nuestra piel, cabello y uñas.

Nuestros mejores aliados naturales para fortalecer nuestras uñas son el ajo, el limón, la cebolla, el té verde, el aceite de almendras, entre otros. Podemos incluirlos con más frecuencia en nuestra dieta para cumplir nuestro objetivo.

Pero, también, necesitamos aplicarlo de forma directa para absorber los beneficios. Por ello hemos preparado un video tutorial para que aprendas la fórmula perfecta para conseguir unas uñas de impacto.

Ingredientes:

-Media cebolla pequeña

- Medio limón

- Dos cucharaditas de bicarbonato de sodio

-Agua

-Cepillo en desuso

Paso1: Corta media cebolla pequeña en tiras.

Paso 2: Agrega medio limón, dos cucharaditas de bicarbonato de sodio y un chorro de agua.

Paso 3: Usa un cepillo viejo para aplicar la preparación en tus uñas por unos minutos.

Paso 4: Remoja tus uñas en la mezcla por 20 minutos.

¡Y listo! Puedes realizar este ritual todos los días por las noches. Recuerda wapa que la clave será la constancia. Mira el video para ver en detalle cómo prepararlo.