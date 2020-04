Controla el frizz y dale vida a tu cabello con estas mascarillas de mayonesa

No descuides el cuidado del cabello y no permitas que el frizz se apodere de tu melena. Si no sabes qué producto usar para mantener a raya esos cabellos que se escapan de su sitio te invitamos a probar un ingrediente que ya lo has saboreado en alguna comida o sanguche, pero que esta vez te ayudará con tu cabellera.

La mayonesa es un producto sumamente versátil que nos ayudará a domar nuestro cabello, reducir el frizz y darle más brillo y suavidad a nuestra melenita. ¿Qué esperas para probarla? Anota los ingredientes y pon manos a la obra.

Para cabello maltratado y con frizz

Si recientemente te realizaste un alisado o algún tratamiento con muchos productos químicos, tienes las puntas de tu cabello abiertas y sufres constantemente con el frizz entonces aplica esta mascarilla. El aloe vera le dará fortaleza y la mayonesa lo hidratará y le devolverá el brillo.

Ingredientes:

-1 hoja de aloe vera

-2 cucharadas de mayonesa

Preparación:

Licúa la mayonesa junto al gel aloe vera. Aplica la mezcla sobre tu cabello y luego colócate una gorra de baño y deja que actúe durante una hora. Después lava tu cabello con champú y agua fría.

Para cabello seco

Si tu cabello luce opaco y sin brillo entonces requiere una dosis extra de nutrición que la mayonesa junto a estos otros ingredientes le brindarán ya que eliminarán la resequedad y nutrirán tu cuero cabelludo.

Ingredientes:

-1 cucharada de mayonesa

-1 cucharada de aceite de oliva

-1 palta

Preparación:

Tritura la palta y mézclalo con la mayonesa y el aceite. Colócate la pasta de la mitad del cabello a las puntas y deja que la mascarilla haga lo suyo por 30 minutos. Al final enjuaga tu cabello con champú y agua fría.