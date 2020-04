¿Cómo lucir una t shirt vintage en diferentes looks? Aquí te lo contamos

Es cierto que un básico siempre te ayudará a crear una diversidad de looks, pero si hablamos de tshirt con estampado, puede que pienses que no queda bien con todo. Tranquila, hay más de una forma de sacarle provecho a tu ropa en diversos looks.

En momentos de cuarentena, es probable que ya hayas revisado tu clóset más de una vez y comiences a reconocer tu ropa y, si dentro de ella, encuentras una t shirt de estilo vintage ¡Bingo!, es momento de sacarle todo el provecho necesario.

Vintage y faldas cortas

Las faldas siempre caerán bien en tus looks. Por ello puedes apostar por faldas jean o de cuero para complementar tu estilo rockero. Puedes acompañarla con botines negros o zapatillas si prefieres estar cómoda.

Vintage con jeans

Sí un clásico que no pasa de moda. Así que los Jeans son esa opción cuando no sabes que ponerte, pero para hacerlo lucir más atractivo no dudes en aplicar una prenda más como capa para darle volumen.

Con Short

Si no te sientes completamente cómoda con las faldas, los short son la opción ideal para ti. Te dará frescura, comodidad y estilo en el look. No dudes en agregarle una correa como un accesorio extra para lucir.