La cuarentena y el momento perfecto para usar cómodas blusas

Es momento de estar en casa para cuidarnos y para cuidar a las personas que más queremos, por eso uno de los puntos fundamentales para soportar el confinamiento implica utilizar outfits cómoda que nos permita un fácil paso de las horas. Las blusas nos otorgan esa comodidad y es la oportunidad perfecta para desempolvar aquellas que tenemos en nuestros clósets.

Una de las formas de hacerle frente al aislamiento social obligatorio es tratar de subir nuestro ánimo, por eso quedarnos todo el día en pijama no es la mejor opción, ya que esto denota desgano y muy poca motivación. Desde aquí te aconsejamos ir a tu guardarropa para empezar a escoger las prendas que nos harán sentir especiales.

A este mal tiempo hay que ponerle buena cara, la mejor actitud y todo el glamour posible pese a que no podamos salir a la calle. Muchas de nosotras tenemos que trabajar desde casa y esto nos tiene que llevar a invertir el tiempo en vernos lindas y cómodas, pese a que no vayamos a la oficina. Recuerda que el home office implica que haya una que otra reunión virtual y no es nada bonito que nos vean como recién levantadas.

Blusas estilo pijama

Ya te dijimos que uses tus pijamas solo para dormir, pero si este tipo de prendas te remiten a la mejor comodidad, no te preocupes. Para esto se han creado las blusas tipo pijama que nos dan una gran sensación de frescura y estilo, ya que suelen tener diseños muy bonitos. Las puedes combinar con sandalias bajas, bermudas o culottes. Tendrás un look de cambio de temporada.

Blusas tipo camisa de hombre

Las chicas más atrevidas desean tener un estilo de oficina en su propia casa, ya que se pueden sentar en su escritorio como si de su centro de trabajo se tratara. Si tú eres una chica con ese estilo de seriedad, es muy posible que las blusas tipo camisas de hombres vayan contigo. Están las estampadas y monocromáticas, además de aquellas a rayas que puedes combinar con zapatillas y leggins. Hermoso.

Blusas de mezclilla

Si eres de las chicas que suele verse mejor con un estilo casual, entonces las blusas de mezclilla están hechas para ti. Son frescas, clásicas y versátiles, además se pueden combinar con gran precisión con un par de jeans de la misma tonalidad que la blusa, así como con unas zapatillas blancas.

Blusas sin mangas

Si todavía hace calor y los rayos solares no se quieren ir, entonces las blusas sin mangas son una excelente opción. Su frescura y belleza están íntimamente relacionadas con el espíritu de una chica que desea la comodidad al momento del teletrabajo. Unas zapatillas o sandalias, así como unos jeans bota ancha asoman como grandes acompañantes.