Genaro Rivas deja la moda para ayudar a quienes nos protegen ante el COVID-19

No solo los integrantes de la Policía, Fuerzas Armadas o personal médico son los que se exponen a ser contagiados con coronavirus, sino también los miembros del serenazgo de distintos distritos. Es por ello, que el diseñador Genaro Rivas optó por sumar su granito de arena, pero no confeccionando mascarillas como han hecho otros, sino dejando la aguja y el hilo para tomar las ollas y convertirse en un cocinero.

El reconocido diseñador esta vez no se mueve entre pasarelas, sino en la cocina de su casa junto a una amiga con la que prepara 70 porciones de comida para repartir a estos trabajadores.

Genaro Rivas contó al programa de Magaly tv la Firme, “que esto es muy distinto a lo que he hecho toda mi vida, ya que yo amo la moda”.

“Este comida que es una nada a comparación de lo mucho que hacen ellos por nosotros”, comentó el renombrado diseñador.

“Yo siempre he pensado que la moda debe tener un propósito adicional. Mi taller ahora está cerrado y no puedo aportar, así que no puedo ayudar con lo que más me gusta como es la moda, pero puedo hacerlo con mi segunda pasión que es la cocina”, expresó.

Con donaciones de vecinos y amigos pudo preparar una comida para entregar a los serenos y personal de limpieza de su distrito, Barranco. Junto a él, una emprendedora que hace postres y que ha hecho un stop en sus actividades por la coyuntura decidió endulzarlos con unos ricos brownies.

Así como él son muchas marcas de ropa o cosméticos que están dejando sus rubros para ayudar a confeccionar mascarillas, fabricación de gel antibacterial o donación de dinero. En esta ocasión el diseñador nos ha demostrado que la moda no es un rubro frívolo y que cuando se deben ayudar lo hacen.