¡Están de vuelta! Alexa Chung luce los zapatos que nos recordarán a la época de colegio

La diseñadora británica Alexa Chung nos ha encantado con un cómodo look y, aunque el estilo no es de ahora, no podemos dejar de ver uno de los más grandes detalles en su outfit: sus zapatos.

Sí, es que sabemos perfectamente que los zapatos pueden ser el complemento perfecto para un look o, si los eliges mal, pueden terminar arruinando tu estilo, sin embargo Alexa ha elegido unos que todas amamos y nos recordarán esos años atrás.

Alexa Chung y los zapatos escolares para el 2020

Hace unos cuatro meses, Alea asistió a un desfile de modas y para tal ocasión eligió llevar un estilo cómodo y propio de ella, en el que destacaron sus maravillosos zapatos.

En este atrevido estilo, la diseñadora llevó consigo un minivestido de mangas largas. La pieza llevaba la parte alta del top en completo encaje blanco, con mangas largas estilo globo y botones en la parte delantera.

Bajo el busto, el resto del vestido estaba compuesto por tela lisa en color amarillo pálido recta y corta en la parte de la falda.

Pero, lo que llamó la atención fueron los zapatos negros de charol de estilo escolar que decidió agregar a su outfit. Estos zapatos llevaban doble hebilla con doble abertura, además de una plataforma que le daba altura para estilizar la figura de Alexa.

Alexa luce un cómodo vestido para el día a día

Dejando de lado las faldas cortas, en otra fotografía en Instagram, Alexa se muestra con un vestido negro con detalles de color y moño en la parte del top. Con estilo de mangas largas y un poco de volumen perfecto para darle vida y movimiento a un estilo sencillo que podemos llevar en el día a día.