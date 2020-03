¿MET Gala virtual? ¡Sí! podremos ver la extravagancia de este evento de moda

La Gala del MET evento organizado por la fantástica, Anna Wintour, es uno de los eventos más concurridos de la moda y que se ha visto afectado a causa del coronavirus y aunque no se ha dado una fecha oficial para realizarse, lo que sí sabemos es que se seguirá realizando de manera virtual a través de Twitter.

Las únicas personas que aman tanto como los asistentes al MET son los integrantes de High Fashion Twitter o también conocido online como “hf twitter”, una especie de subcultura de la red social compuesta por amantes de la moda. Cuando se conoció que el evento no se llevaría a cabo muchos quedaron devastados, pero un usuario decidió que no le iban a quitar el gusto de ser parte de esta importante alfombra roja de la industria de la moda.

“We said f*ck the virus, we ball!”, escribió uno de los miembros de “hf twitter” que además, es uno de los principales organizadores de evento virtual que se realizará el primer lunes de mayo tal y como ya se tenía previsto. Aria Olson, la fundadora de la subcultura de la mencionada red social considera que no ha mejor idea para aliviar la tensión que se ha generado por la propagación del Covid-19 y así crear una sensación de normalidad en una de las noches más esperadas de los amantes de la moda.

“Si has pasado más de cinco minutos en cualquier plataforma de redes sociales [en estos días], obtienes esta sensación apocalíptica de temor que se escapa de cada grieta. La gente está asustada, ansiosa. Parece que todo se está desmoronando, no solo debido a COVID-19, pero al clima político más amplio en muchos países. Es difícil encontrar momentos de belleza y alegría en tiempos desesperados, y sin esos momentos, es tan fácil caer en la apatía y el cinismo“, le dijo Aria a la revista NYLON.

Como sabemos, la red carpet de la MET Gala es conocido como los Oscar de la moda y además se presenta una exposición en el museo, las celebridades más hot del momento aparecen con looks de firmas de lujo representando la temática y que además, acentúan la innovación y creatividad dentro de la industria y a la vez, sirven para la creación de memes. Citando a un integrante de “hf twitter”: “Es el día en que la moda se ve realmente como arte y no solo como un negocio”.

Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo será la versión virtual de tan ostentoso evento? Ofrecerá una reinvención digital de lo real. Su objetivo será la cultura y el arte. Semanas antes al 4 de mayo los curadores de hf twitter Met Gala compartirán hilos informáticos sobre el tema de este algo así como: Acerca del tiempo: moda y duración”.

El 4 de mayo, se alentará a los usuarios a compartir qué look usarían o qué creen que llevarían puesto las celebridades, todos podrán comentar sobre las opciones de los demás.