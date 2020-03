Colores de otoño: aprende a combinarlos según el Patone de estación

Los colores, además de influenciar en nuestro estado de ánimo, tienen un efecto en la psicología de las personas. Tienen el poder de comunicar quienes somos y quienes queremos ser. Es importante usarlos de manera estratégica en nuestros outfits y en los diferentes contextos de nuestra vida, siguiendo nuestros objetivos personales y profesionales.

En el ámbito profesional, es importante mencionar que el color se debe usar de acuerdo al rubro donde se desempeña, siendo que si es un rubro serio y corporativo los colores a usar debes ser más sobrios, dándole solo toques de color para que no luzca aburrido. En ámbitos más creativos, la combinación de colores, tramas y estampados nos ayudarán a causar el impacto que generará que el resto de personas nos recuerde. Zoila Castro, directora comercial del instituto Mad, te da algunos consejos.

¿Cómo los hombres pueden llevar los colores atractivos en los outfits?

Si bien los colores típicos en la vestimenta laboral son el azul, negreo y gris, es importante que sepan que también hay otras opciones de color, por ejemplo, pueden considerar trajes o blazer en colores verdosos en su gama más oscura como el " mosaic blue", que es un azul verdoso o el "chive green" que es un verde más cálido. Combinados con camisas en tonos rosa o parecido al "coral pink", pero en su gama más clara. Cabe señalar que los colores rosados aportan jovialidad al look.

Consejos para llevar colores en accesorios.

En ámbitos corporativos, combina el azul clásico o en sus diferentes gamas, con accesorios como corbatas y pañuelos en tonos ultravioleta o lavanda para lucir seguro y elegante. Para un look más atractivo y con actitud, puedes elegir corbatas en color anaranjado (orange peel), la intensidad del color va depender de la colorimetría de cada uno.

El verde "chive" - azul para un outfit corporativo y a la vez fresco. Otra alternativa es combinar el mosaic blue y mantener una línea seria y ejecutiva.

En el caso de las chicas hay mucho más opciones. Una cartera o zapato en tono rojo flame scarlet puede ser tu arma secreta para resaltar tu atuendo y hacerlo ver impactante. Muchas piensan que este color es limitante pero no es así. Puedes combinarlo con los neutros de tu guardarropa y no hay pierde, pero si eres más arriesgada, combínalo con un pantalón o un traje en mosaic blue (o en otros tonos verdosos) y que se verá acertado e imponente. Para un look menos contrastante puedes combinar estos complementos con prendas en color rosado.

4 cosas que vas a transmitir con los colores que arman tu look.

- Si queremos dar un mensaje de seguridad y confianza, el azul es el ideal.

- El negro es elegante y glamoroso, bien utilizado, proyecta un mensaje de autoridad.

- El rojo es un color con actitud, llama la atención, por lo tanto su uso proyecta un mensaje de poder.

- El anaranjado es un color que proyecta energía y vitalidad por lo que su uso debe ser limitado a prendas menos dominantes en el look. Pues un exceso, puede resultar cansino.