Tips para organizar tus productos de belleza y tener un espacio más eficiente

La cuarentena en casa nos deja bastante en nuestras manos que podemos aprovechar para ordenar y limpia diferentes espacios de nuestras casas/habitaciones, y si eres una amante de todo las cosas beauty, es el momento ideal para organizar tus productos de belleza de una vez por todas.

Así que si quieres tener un área de belleza limpia, ordenada y funcional ten en cuenta los siguientes tips para hacerlo durante tu tiempo en casa.

Categorías: El primer consejo para organizar tus productos de belleza es separarlos por categorías; tus artículos para el cabello, tus cremas para el cuidado de la piel, maquillaje, etc. Una vez que los tengas separados, ordénalos por subcategorías, por ejemplo si hablamos de makeup, separa las sombras de los labiales, los polvos de los correctores y así.

Fechas: Es importante que mientras organices tus productos de belleza revises sus fechas de caducidad para asegurarte que todo lo que tengas se encuentre en buenas condiciones.

Limpieza: En tiempos de coronavirus es de especial importancia limpiar y desinfectar todas las superficies con las que estemos en contacto, y nuestros productos de belleza no son la excepción. Limpia cada producto con toallitas desinfectantes, un poco de alcohol, lejía o lo que gustes. Esto eliminará las bacterias que pueden afectar tu piel.

Estrategia: Ahora es momento de organizar los productos de belleza en subcategorías dentro el área designada. Tip: pon los artículos próximos a vencer (o que usas diariamente) al frente y hacia atrás, los que todavía no abres o has estrenado recientemente. Este también es el momento de botar todo lo que (realísticamente) no usas, expiró o simplemente no te gusta.

Espacio: Este es el paso final, una vez que tengas todos tus artículos beauty organizados, colócalos en un espacio donde los tengas a la vista, sea fresco, limpio, seco y no le dé la luz del sol que alteren los componentes del producto.