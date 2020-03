DIY: arregla tus jean preferidos con un poco de creatividad

Seguramente te ha sucedido que has comprado unos pantalones jeans y al poco tiempo se han puesto súper sueltos o ya no te quedan como antes. Peor aún: tus pantalones preferidos ya están más gastados y sin vida. También puede pasar al revés, que estén en óptimas condiciones, pero el cierre no sube o el botón te está dando problemas. Por eso, si quieres aprender a solucionarlo como toda una costurera e incluirlos en tus outfits, acá te compartimos algunos tips.

Cómo arreglar tus jeans del cierre

Si tu cierre se baja cuando menos te lo esperas, antes de buscar a una costurera intenta algo nuevo. No es necesario descoser y reemplazarlo con otro. Solo necesitas una argolla (como las que llevas en las llaves). Ponla en el orificio del cierre, sube y luego sujeta el aro al botón antes de abrocharlo. También puedes pasar que la bragueta se atore. Para corregir esto lo único que debes hacer es untar crayón sobre esta. Y así, estará lista para que lo uses un fabuloso look.

Haz más grandes tus jeans favoritos

Es común que algunas prendas como los jeans nos dejen de quedar bien luego de subir unos kilos. Lo ideal sería que te pongas a dieta, pero mientras regresamos a nuestros pesos, es mejor estar cómodas. Así que, ¡amplíalos! Para esto solo necesitas cortarlo en los lados. Luego, en donde le quitaste agrégale un poco de tela de resorte. Este es un buen método para alarga más la vida de sus pantalones.

Redúcelos

Pero si te pasa lo contrario, porque llegaste a tu peso o bajaste más y los jeans te quedan más grandes. Es mejor usar una tela elástica. Lo que debes hacer es agarrar aguja e hijo, para coser un segurito. Lo primero que debes hacer es cortar un pedazo de elástico para la parte trasera del pantalón. Con la ayuda del seguro sujeta un extremo. Sobre la cintura de tu pantalón, por dentro, marca con una tiza a la altura de dónde quieres colocar los resortes.

Haz dos cortes verticales sobre las marcas para que el resorte vaya por dentro. Pasa el resorte de un extremo a otro con ayuda del segurito. Sostén los extremos con ayuda de unos alfileres y cose.

¿Ves cómo es facilísimo arreglar tus jeans favoritos? Ahora que estarás en casa y no sabes cómo entretenerte, puedes arreglar tus pantalones.