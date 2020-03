Natti Natasha rinde homenaje a Selena Quintanilla con este look de red carpet

Natti Natasha se encarga de derrochar glamour por donde sea que se presente, así que, en la alfombra roja de Premios Tu Música Urbana, no podía hacer más que destacar.

Es así que, para este outfit, la cantante no tuvo mejor idea que llevar un atuendo morado, el mismo que nos recordó claramente a uno de los looks icónicos de Selena Quintanilla.

Natti Natasha impresiona con un look morado en red carpet

Natti Natasha apostó por lo más atrevido, así que recurrió al morado como el color principal de su look.

El atuendo estaba compuesto por un top cruzado en el cuello, el mismo que llevaba el escote en la parte delantera que se unía con una falda del mismo estilo: brillante y unicolor.

El top de la parte alta llevaba consigo unas mangas, ideales para crear balance entre lo escotado de toda la prenda y lo que llevaba.

Natti Natasha nos trae a Selena Quintanilla a la memoria

Ciertamente el imponente look de Natti Natasha se encargó de robarse nuestras miradas, sin embargo, no podíamos dejar pasar el hecho de que nos recordara uno de los looks más icónicos de Selena Quintanilla.

¿Recuerdas el enterizo de uno de los conciertos de la 'Reina del Tex Mex'? Sí, esa prenda con brillos que hizo lucir espectacular a Selena.

Pues todo parecería indicar que se trata de un guiño de este look llevado a la modernidad al estilo propio de Natti, cambiando los pantalones por una sensual falda, en el mismo color morado.