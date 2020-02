¿Puntas dañadas? Conoce el aceite que lo recuperará [FOTOS]

Nuestro cabello es una parte fundamental. En muchas ocasiones, refleja cómo nos sentimos. Por ello para mantenerlo bien cuidado hay que tener en cuenta muchos detalles. Aquí te explicaremos cómo proteger nuestro cuero cabelludo, según las recomendaciones del especialista de Konzil.

Normalmente hay muchos factores que afectan el mantenimiento óptimo de nuestro cabello; la contaminación ambiental, el humo, la sal de mar, etc. Cuando es época de calor, la situación se pone más compleja, dado que, recibimos altos niveles de rayos ultravioleta. Pero no es nada que no se pueda solucionar.

Así que, para protegernos de la radiación y otros factores externos, te damos la solución. Según el especialista de Konzil, el aceite de Argán tiene los nutrientes esenciales que ayudará a mantener el cabello hidratado. En casos más complicados, si tu cabello tiene un daño muy fuerte, este aceite lo ayudará a reconstruirse.

¿Qué contiene el aceite de Argán?

El aceite de Argán contiene Omega 6, un elemento con abundante ácido graso, muy importante para el cuerpo. Además de vitamina E, el cual actúa como agente protector para la contaminación ambiental.

Hoy en día, es común escuchar quejas acerca del cabello horquillado o maltratado, sobre todo en las mujeres, puesto que, son ellas las que utilizan la plancha para cabello, onduladora o secadora con mayor frecuencia, ya sea, para salir de fiesta o hasta incluso para ir a trabajar. Y sin darse cuenta, su cabello va dañándose. Pero, el aceite de Argán también reconstruye las puntas dañadas, así que no tendrás que cortarlas.

También evita el frizz. Le otorga un brillo reluciente al cabello, dándole suavidad. Hasta un efecto sedoso. No tendrás que pasar el peine varias veces, al contrario, solo una sola vez.