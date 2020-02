Tips para sacarle el máximo provecho a nuestra secadora de cabello

Si bien, muchos expertos de belleza hablan de los beneficios de secar el cabello al aire, es más dicen que el mejor tratamiento que le podemos dar a nuestra cabellera, pero la realidad es que muchas de nosotras tenemos una secadora que usamos cada vez que podemos.

De acuerdo, a los datos la empresa ghd, empresa de herramientas de styling, “casi un 90% de personas tenemos un secador de cabello en casa”. Pero eso no quiere decir que la utilicemos de la forma más diestra como lo hacen los estilistas con la boquilla, cepillo y tengamos el conocimiento para armar unas ondas surferas o dejemos el pelo extremadamente liso.

Según los expertos, existen tres tipos de usuarios de secadora: los que la utilizan para quitar la humedad del cabello sin poner la boquilla (son como un 47%), los que van más allá y lo usan hacer brushing (entre un 30 o 44%) y los estilistas profesionales.

La clave del asunto, es que ya sea que lo utilices con o sin boquilla, podemos obtener distintos peinados. Así lo explica Alba Aliaga, estilista de la mencionada empresa de artículos de belleza.

Con boquilla

Para conseguir un peinado más definido, alineado, pulido y con más brillo lo debemos hacer con la secadora es: “Secar el cabello con boquilla nos ayuda siempre a definir mejor el peinado ya que el aire del secador es más concentrado”, explicó la experta. Además, ayuda a que “el cabello queda más resistente, más brillante y visualmente más bonito”, afirmó Aliaga, que agregó otro beneficio de usar la boquilla para secar el cabello: ya que, al estar sellada la cutícula el pelo no se quiebra tanto. Por lo tanto, si lo que quieres es unas ondas hechas con cepillo redondo o resaltar tu liso, es importante concentrar el aire.

Una recomendación de la experta es que tenses las partes que deseas secar con los dedos focalizando el aire en esa área.

- Si deseas más volumen, la especialista aconseja tensar la zona de las raíces hacia arriba, dejando que el aire del aparato se acentué en esa parte y las alce sin necesidad de cepillo.

- Si queremos un efecto más lacio, es mejor que extiendas las raíces hacia abajo, ayudándonos de la fuerza del aire direccionado por encima del mechón de cabello.

Sin boquilla

Se recomienda que siempre se use la boquilla para tener la cutícula pulida y sellada, pero si quieres obtener una cabellera más desordenada o con textura más natural, es decir tener un aire más street style, no uses la boquilla.

“Un secado sin boquilla ofrece un secado más natural conservando mejor los volúmenes y formas que el cabello tenga por naturaleza”, apuntó Aliaga.

¿Un truco?

- Para conseguir la definición deseada, o sea ondas o risos más naturales, los estilistas aconsejan utilizar antes un producto para intensificar esos detalles en el cabello y luego con la boquilla hacia abajo y con difusor. Una vez seco, se puede abrir el cabello mechón a mechón.

- Pero, si lo que deseamos es crear textura y dar volumen a un cabello liso, se puede poner la potencia del secador al máximo con difusor y, una vez seco, alborotar el cabello y moverlo para darle ese efecto desordenado.