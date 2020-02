Kylie Jenner tuvo dos cambios de look para el after party de los premios Oscar

Kylie Jenner no estuvo nominada en ninguna categoría de los premios Oscar, pero eso no la impidió de asistir a la fiesta después de la ceremonia.

La celebridad y empresaria llegó al after party organizado por Vanity Fair, en compañía de su hermana Kim Kardashian y Kanye West luciendo un outfit de infarto. Se trató de un vestido azul con detalles negros de la firma Ralph and Russo, que enmarcó su figura de reloj de arena, dándole un look de ‘bombshell’.

Sin embargo, considerando que “no se podía sentar bien” con ese vestido “(pero lo valió completamente)”, Kylie se cambió a un segundo vestido que encarnó el estilo y glamour de Hollywood.

La menor del clan Kardashian-Jenner compartió en su cuenta de Instagram el segundo look que usó durante la noche: un brillante vestido rojo con un escote off the shoulder y corte en la pierna de Vivienne Westwood.

Para completar su look Kylie Jenner usó unos tacones nude semi tansparentes y collares sobre puestos de diamantes a juego con sus anillos. ¡Sin duda un look que robó muchos suspiros!