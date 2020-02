Kate Middleton encandila con look romántico y natural

La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, es un gran referente de estilismos y buen gusto en el mundo de la moda y belleza. Y es que cuando se trata de combinar naturalidad y elegancia nadie le gana. En esta ocasión nos regaló un precioso look romántico con un peinado sencillo y fácil de imitar.

No cabe duda que Middleton se ha convertido en uno de nuestros personajes favoritos cuando buscamos inspiración. Si hace unos días nos había sorprendido en la alfombra roja de los Bafta 2020 con un vestido reciclado, ahora no podremos dejar de hablar de su look.

Durante su reciente visita a Gales la duquesa no tuvo mejor idea que llevar un semi recogido con unas ligeras ondas naturales que le dieron ese toque de peinado sin mucho esfuerzo. Todo ello sumado a un maquillaje sobrio y un outfit que tampoco podemos pasar por alto.

Como parte de su agenda oficial, los duques de Cambridge se reunieron con diversas organizaciones de una localidad del sur de Gales y a fin de evitar que su cabello no quede atolondrado a causa del viento optó por un peinado sencillo pero efectivo.

Además, con este look pareciera que Kate Middleton le hace guiños a San Valentín pues escogió una prenda muy particular para resaltar su outfit: un pañuelo rojo de corazones de la firma Behula, que como la mayoría de accesorios y prendas que utiliza es de bajo costo.

No cabe duda que con este look la duquesa de Cambrige ha sentado las bases de una nueva tendencia para una fecha tan especial que se encuentra próxima: San Valentín.