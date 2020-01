Consejos para un mejor cuidado de la piel de tu cuello

Empieza este 2020 poniéndole atención a la piel de tu cuello y escote. Si no tienes costumbre es momento de hacerlo.

Esta zona es la más olvidada y muy a menudo es la que delata con rapidez el paso del tiempo por su falta de cuidado.

La esteticista Astrid Feliciano resalta que la piel que cubre el cuello no es muy gruesa como la del rostro y por ello, sufre de flacidez, pero también por las líneas que van apareciendo. En ocasiones desde temprana edad.

“Si el área no recibe mucha hidratación, al no tener tantas glándulas sebáceas como las que tienes en la cara, se reseca más fácilmente y es donde más rápido se nos nota la edad”, indicó la experta.

¿Qué cuidados necesitas darle al cuello y al escote?

- Empieza con cuidarla lo más pronto posible. Si no has tenido costumbre desde adolescente, no es tarde. Las alternativas que tienes a la mano son diversas como usar la crema que usas en el rostro hasta el cuello y el escote hasta busca un producto en específico para esa área.

- Busca cremas que contengan vitamina E y que suavice la piel.

- Colócate la crema de manera homogénea. La especialista indicó que debes esparcir el producto con movimientos hacia arriba y una vez que llegues a la papada, desliza la mano hacia el lado contrario. También puedes parar en la mencionada zona y dar masajes con toques firmes. Además, puedes usar la crema para ponértelo en los hombros y la parte de atrás del cuello, que también es olvidada.

- Acompaña las recomendaciones con una alimentación saludable, toma bastante agua, limpia el área del cuello y el escote con la misma rigurosidad que lo haces con tu rostro.

Si lo haces de manera constante verás los cambios.